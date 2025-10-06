Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer
Prepotente rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra una salita bruciante del 6,77% sui valori precedenti.
Condividi
```