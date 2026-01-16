New York: in forte denaro Super Micro Computer

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,23%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Super Micro Computer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,58%, rispetto a +0,43% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo di Super Micro Computer
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 32,59 USD. Supporto a 30,34. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 34,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)