Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:35
25.802 +0,06%
Dow Jones 18:35
49.288 -0,61%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

New York: perdite consistenti per Super Micro Computer

Ribasso scomposto per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che esibisce una perdita secca del 4,68% sui valori precedenti.
