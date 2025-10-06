New York: exploit di Salesforce

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce
rispetto all'indice.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Salesforce
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 240,2 USD. La resistenza più immediata è stimata a 254,6. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 269, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)