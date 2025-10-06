New York: in rally Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 28,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +32,38%, rispetto a +1,82% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 221,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 205,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 237,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)