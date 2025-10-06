Milano 6-ott
New York: si concentrano le vendite su Franklin Resources

Ribasso per la società di servizi finanziari diversificati, che presenta una flessione del 3,24%.
