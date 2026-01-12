Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:24
25.827 +0,24%
Dow Jones 20:24
49.514 +0,02%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: si concentrano le vendite su Qualcomm

Pressione sulla compagnia tech statunitense, che tratta con una perdita del 3,43%.
