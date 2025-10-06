New York: si concentrano le vendite su Intuit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società produttrice di software finanziari
, che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società statunitense di software
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 671,1 USD. Primo supporto visto a 655,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 650,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)