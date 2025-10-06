Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: si concentrano le vendite su Intuit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società produttrice di software finanziari, che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società statunitense di software. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 671,1 USD. Primo supporto visto a 655,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 650,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
