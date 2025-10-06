Milano 13:01
Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Vinci
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 2,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vinci, che fa peggio del mercato di riferimento.


La situazione di medio periodo della società ingegneristica francese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 116,5 Euro. Supporto visto a quota 113,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 119,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
