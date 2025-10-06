Parigi: giornata depressa per Vinci

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo industriale francese
, che presenta una flessione del 2,84%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vinci
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della società ingegneristica francese
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 116,5 Euro. Supporto visto a quota 113,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 119,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)