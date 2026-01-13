Parigi: andamento negativo per Vinci

gruppo industriale francese

Vinci

CAC40

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,44%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 119,3 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 117. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 116,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)