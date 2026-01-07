Parigi: risultato positivo per Vinci

(Teleborsa) - Bene il gruppo industriale francese
, con un rialzo del 2,45%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vinci
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società ingegneristica francese
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Vinci
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 124,3 Euro. Primo supporto a 121,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 120,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)