Milano 13:01
43.233 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:01
9.501 +0,10%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Parigi: movimento negativo per Capgemini

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano con un calo dell'1,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Capgemini rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Capgemini mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 124,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 120. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 128,8.

