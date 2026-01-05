Milano 15:06
Parigi: scambi in positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella fornitura di servizi IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.

La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 144,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 141,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 139.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
