Milano 14:52
45.998 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:53
10.112 +1,07%
Francoforte 14:52
24.940 +0,28%

Parigi: rosso per Capgemini

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT, con una flessione del 2,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 145,5.

