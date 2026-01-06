Parigi: rosso per Capgemini

società attiva nella fornitura di servizi IT

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,40%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 145,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)