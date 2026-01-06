Parigi: rosso per Capgemini

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT
, con una flessione del 2,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Capgemini
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 142,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 145,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)