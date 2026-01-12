Milano 11:56
Parigi: Capgemini scende verso 142,3 Euro
(Teleborsa) - A picco la società attiva nella fornitura di servizi IT, che presenta un pessimo -4,44%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Capgemini mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,42%, rispetto a +1,46% dell'indice di Parigi).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 146,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
