Parigi: Capgemini scende verso 142,3 Euro

(Teleborsa) - A picco la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che presenta un pessimo -4,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Capgemini
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,42%, rispetto a +1,46% dell'indice di Parigi
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Capgemini
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 146,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 142,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)