Milano 13:10
43.227 -0,07%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:10
9.504 +0,14%
Francoforte 13:10
24.424 +0,19%

Parigi: performance negativa per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Kering
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 2,77%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Kering è in rafforzamento con area di resistenza vista a 294,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 286,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 301,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```