Parigi: performance negativa per Kering

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso
, che presenta una flessione del 2,77%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Kering
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 294,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 286,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 301,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)