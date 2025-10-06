Parigi: si concentrano le vendite su Veolia Environnement

(Teleborsa) - Retrocede la società di servizi francese
, con un ribasso del 3,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Veolia Environnement
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di breve periodo dell'utility francese
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,54 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)