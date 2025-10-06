Milano 13:11
43.234 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:11
9.504 +0,13%
Francoforte 13:11
24.430 +0,21%

Parigi: si concentrano le vendite su Veolia Environnement

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società di servizi francese, con un ribasso del 3,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Veolia Environnement rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di breve periodo dell'utility francese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 28,54 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 29,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
