Piazza Affari: calo per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

Ariston Holding

FTSE Italia Mid Cap

Ariston Holding

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,003 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,133. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,953.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)