Milano 13:02
43.236 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:02
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: in calo Ferretti

Piazza Affari: in calo Ferretti
Si muove verso il basso il costruttore di yacht di lusso, con una flessione del 2,71%.
