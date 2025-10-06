Milano 13:02
43.236 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:02
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia

Piazza Affari: perdite consistenti per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari crolla dell'1,75%, scendendo fino a 30.787,72 punti.
