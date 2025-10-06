Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia continua la giornata in aumento dell'1,21%.
Condividi
```