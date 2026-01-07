Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:44
25.811 +0,67%
Dow Jones 18:44
49.371 -0,18%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei servizi di consumo italiano

Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 26.157,8 punti, in calo dell'1,10%.
