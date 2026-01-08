Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:22
25.490 -0,64%
Dow Jones 18:22
49.312 +0,64%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In rialzo il comparto del commercio in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 116.331,05 punti.
