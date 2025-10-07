AMD sigla partnership strategica con OpenAI: scatta rally al Nasdaq

(Teleborsa) - Advanced Micro Devices ha siglato un accordo con OpenAI
per una partnership strategica che prevede la fornitura di una potenza di calcolo fino a 6 gigawatt
, in cambio dell'ingresso dell'azienda di Sam Altman nel capitale di AMD con una quota del 10%
. IL deal consentirà a OpenAI anche di diversificare l'offerta e non dipendere da un unico fornitore, rompendo il dominio incontrastato di Nvidia
.
L'accordo fra AMD e OpenAI punta al raggiungimento di 6 gigawatt di potenza
per alimentare l'infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI, attraverso l'offerta di diverse generazioni di GPU AMD Instinct. Il rilascio della prima tranche da 1 gigawatt
di GPU AMD Instinct MI450 inizierà nella seconda metà del 2026
.
In base all'accordo, OpenAI collaborerà con AMD in qualità di partner strategico, per guidare le distribuzioni su larga scala della tecnologia AMD, a partire dalla serie AMD Instinct MI450, per poi estendersi alle generazioni future di chip.
Nell'ambito dell'accordo, AMD ha emesso un warrant a favore di OpenAI
, che prevede l'emissione di un massimo di 160 milioni di azioni ordinarie
AMD, pari a circa il 10% del capitale
, alla cifra simbolica di 1 centesimo. L'accordo è strutturato in modo che le emissioni matureranno al raggiungimento di specifici traguardi
. La prima tranche maturerà con la distribuzione iniziale da 1 gigawatt, mentre le tranche aggiuntive matureranno man mano che le consegne raggiungeranno i 6 gigawatt di potenza. Le emissioni sono anche vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo
delle azioni AMD e al raggiungimento da parte di OpenAI dei traguardi tecnici e commerciali necessari per consentire le distribuzioni di chip AMD su larga scala.
La notizia ha infiammato le azioni AMD, che sono volate sul mercato del Nasdaq, m3ettendo a segno un rialzo del 23,71% a 203,71 dollari ad azione. Il titolo ha così aggiornato i suoi massimi storici, raggiungendo un nuovo record di capitalizzazione