AMD sigla partnership strategica con OpenAI: scatta rally al Nasdaq

(Teleborsa) -per una partnership strategica che prevede la, in cambio dell'ingresso dell'azienda di Sam Altman. IL deal consentirà a OpenAI anche di diversificare l'offerta e non dipendere da un unico fornitore, rompendo il dominio incontrastato diL'accordo fra AMD e OpenAI punta alper alimentare l'infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI, attraverso l'offerta di diverse generazioni di GPU AMD Instinct. Il rilascio delladi GPU AMD Instinct MI450 inizierà nellaIn base all'accordo, OpenAI collaborerà con AMD in qualità di partner strategico, per guidare le distribuzioni su larga scala della tecnologia AMD, a partire dalla serie AMD Instinct MI450, per poi estendersi alle generazioni future di chip.Nell'ambito dell'accordo, AMD ha, che prevede l'emissione di un massimo diAMD, pari a circa il, alla cifra simbolica di 1 centesimo. L'accordo è strutturato in modo che le. La prima tranche maturerà con la distribuzione iniziale da 1 gigawatt, mentre le tranche aggiuntive matureranno man mano che le consegne raggiungeranno i 6 gigawatt di potenza. Le emissioni sono anchedelle azioni AMD e al raggiungimento da parte di OpenAI dei traguardi tecnici e commerciali necessari per consentire le distribuzioni di chip AMD su larga scala.La notizia ha infiammato le azioni AMD, che sono volate sul mercato del Nasdaq, m3ettendo a segno un rialzo del 23,71% a 203,71 dollari ad azione. Il titolo ha così aggiornato i suoi massimi storici, raggiungendo un nuovo record di capitalizzazione