AMD sigla partnership strategica con OpenAI: scatta rally al Nasdaq
(Teleborsa) - Advanced Micro Devices ha siglato un accordo con OpenAI per una partnership strategica che prevede la fornitura di una potenza di calcolo fino a 6 gigawatt, in cambio dell'ingresso dell'azienda di Sam Altman nel capitale di AMD con una quota del 10%. IL deal consentirà a OpenAI anche di diversificare l'offerta e non dipendere da un unico fornitore, rompendo il dominio incontrastato di Nvidia.

L'accordo fra AMD e OpenAI punta al raggiungimento di 6 gigawatt di potenza per alimentare l'infrastruttura di intelligenza artificiale di nuova generazione di OpenAI, attraverso l'offerta di diverse generazioni di GPU AMD Instinct. Il rilascio della prima tranche da 1 gigawatt di GPU AMD Instinct MI450 inizierà nella seconda metà del 2026.

In base all'accordo, OpenAI collaborerà con AMD in qualità di partner strategico, per guidare le distribuzioni su larga scala della tecnologia AMD, a partire dalla serie AMD Instinct MI450, per poi estendersi alle generazioni future di chip.

Nell'ambito dell'accordo, AMD ha emesso un warrant a favore di OpenAI, che prevede l'emissione di un massimo di 160 milioni di azioni ordinarie AMD, pari a circa il 10% del capitale, alla cifra simbolica di 1 centesimo. L'accordo è strutturato in modo che le emissioni matureranno al raggiungimento di specifici traguardi. La prima tranche maturerà con la distribuzione iniziale da 1 gigawatt, mentre le tranche aggiuntive matureranno man mano che le consegne raggiungeranno i 6 gigawatt di potenza. Le emissioni sono anche vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo delle azioni AMD e al raggiungimento da parte di OpenAI dei traguardi tecnici e commerciali necessari per consentire le distribuzioni di chip AMD su larga scala.

La notizia ha infiammato le azioni AMD, che sono volate sul mercato del Nasdaq, m3ettendo a segno un rialzo del 23,71% a 203,71 dollari ad azione. Il titolo ha così aggiornato i suoi massimi storici, raggiungendo un nuovo record di capitalizzazione
