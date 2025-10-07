Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.161,02 punti

Milano mostra un +0,03% alle 16:00 e continua gli scambi a 43.161,02 punti.
