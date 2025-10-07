Milano 14:48
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,11% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.099,22 punti

In breve, Finanza
Milano mostra un -0,11% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.099,22 punti.
