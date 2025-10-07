Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,2%)

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.602,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (-0,2%)
Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un -0,2% e archivia gli scambi a 46.602,98 punti.
Condividi
```