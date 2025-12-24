Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il Dow Jones 30, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 48.627,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 48.071,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 49.184,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)