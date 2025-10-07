Milano 14:49
Chiusura della Borsa di Seul

Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 7 ottobre, il mercato di Seul è chiuso per la Festa della Luna Piena.
