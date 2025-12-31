Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:11
9.949 +0,08%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

La Borsa di Seul è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa di Seul è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Seul è chiuso per l'Ultimo dell'anno.
Condividi
```