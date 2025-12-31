Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:10
9.947 +0,06%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Chiusura della Borsa di Sydney

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Sydney
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 31 dicembre, il mercato di Sydney è chiuso per la Vigilia di Capodanno - chiusura alle 14:10.
Condividi
```