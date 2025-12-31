Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:10
9.947 +0,06%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Eventi e scadenze del 31 dicembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Eventi e scadenze del 31 dicembre 2025
Mercoledì 31/12/2025


Appuntamenti:
20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella
Borsa:
Germania - Borsa di Francoforte chiusa per festività
Italia - Borsa di Milano chiusa per festività
Francia - Chiusura anticipata della Borsa di Parigi
Australia - Chiusura anticipata della Borsa di Sydney
Spagna - Chiusura anticipata della Borsa di Madrid
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Corea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività
Regno Unito - Chiusura anticipata della Borsa di Londra


