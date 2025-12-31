Eventi e scadenze del 31 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 31/12/2025 Appuntamenti
:
20:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella Borsa
: Germania
- Borsa di Francoforte chiusa per festività Italia
- Borsa di Milano chiusa per festività Francia
- Chiusura anticipata della Borsa di Parigi Australia
- Chiusura anticipata della Borsa di Sydney Spagna
- Chiusura anticipata della Borsa di Madrid Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività Regno Unito
- Chiusura anticipata della Borsa di Londra(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))