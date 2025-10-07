Green Independence lancia Soleidon e partecipa a “I Colori dell’Energia”

(Teleborsa) -, startup pugliese attiva nello sviluppo di tecnologie decentralizzate per la produzione di energia pulita, acqua depurata e idrogeno verde, parteciperà come realtà innovativa alla prima edizione dell’evento "", promosso dacon ilGreen Independence sarà protagonista diall’interno dei talk tematici dell’evento.Il primo appuntamento è fissato per, quando, prenderà parte al panel "Rinnovabili e sicurezza energetica: finalmente insieme". Un dibattito che vedrà la partecipazione di rappresentanti di realtà come ENI, ENEL, A2A, Edison, Ferrovie dello Stato e Regione Puglia.L’, sarà invece la volta di, che interverrà nel talk "Idrogeno: dalla bolla mediatica a protagonista del mix energetico del Paese e dell’Europa". Anche in questo caso, il confronto si svolgerà con la presenza di Edison, Acquedotto Pugliese, Isotta Fraschini Motori, Regione Puglia, ENEA e DITNE.Durante l’evento, Green Independence sarà presente anche cono, dove sarà esposto il: un. Si tratta di una tecnologia che, recuperando il calore dissipato dai pannelli fotovoltaici, triplica lo sfruttamento dell’energia solare e trasforma la desalinizzazione da processo energivoro a processo energeticamente positivo. A titolo comparativo, mentre i sistemi tradizionali di osmosi inversa consumano circa 5 kWh per desalinizzare un metro cubo d’acqua,con un bilancio energetico nettamente favorevole.Dopo la presentazione del prototipo avvenuta a marzo,, con inaugurazione prevista per l’inizio del 2026. Si tratta del primo di una serie di progetti pilota già in programma per il prossimo anno.A supporto della, l’azienda ha aperto un: 2 milioni di euro e 5 milioni di euro. Il round d’investimento è rivolto a investitori istituzionali, fondi VC, family office e partner industriali.A consolidare la capacità finanziaria di Green Independence èIl finanziamento è subordinato ad una disponibilità finanziaria di 2 milioni che la startup intende colmare con un round d’investimento in equity secondo un meccanismo di leva 3:1 tra capitale privato e fondi pubblici, in grado di triplicare il valore effettivo degli investimenti e riducendone al contempo il rischio. Green Independence è: per ogni euro investito in equity, Green Independence si impegna ad attivare almeno altri due euro di finanza pubblica non diluitiva."È un modello innovativo, trasparente e replicabile," dichiara. "Grazie a una clausola condizionata,Questodi capacità di spesa a supporto dell’industrializzazione della nostra tecnologia.""Con questo modello, come Stati Uniti, Cina o Germania, dove il capitale di rischio è più abbondante. Usare la finanza pubblica come leva competitiva è la nostra risposta strategica per restare rilevanti a livello globale," aggiunge"Siamosia da investitori privati – come Fondo H2 della famiglia Fagioli, So.firis (fondo promosso da una delle famiglie fondatrici di PLT Energia), che da investitori istituzionali come Scientifica Venture Capital, Plug and Play, e CDP Venture Capital – sia da enti pubblici che riconoscono il valore industriale e strategico della nostra tecnologia - come Regione Puglia ed il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’innovazione non basta per competere in un mercato globale: serve renderla scalabile, accessibile e sostenibile," conclude Monticelli.Green Independence si conferma così tra le realtà più dinamiche del panorama cleantech italiano, con una visione che coniugaper un futuro energetico più autonomo, sostenibile e accessibile