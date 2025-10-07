Manovra, Giorgetti: "Ci sono spazi per taglio tasse e pace fiscale"

(Teleborsa) - "Domani abbiamo un piccola runioncina. Naturalmente io mentalmente gli spazi li ho creati perché siamo al governo per rispondere a quelle che sono le proposte in campagna elettorale e per mantenerle. Chiaramente gli spazi per fare la riduzione delle tasse per il ceto medio e ci sono anche degli spazi per fare quella che viene chiamata pace fiscale, che molto spesso si dice ha un costo, ma è in realtà una rispalmatura del costo nel corso del tempo". Lo ha detto ilintervenuto a un evento elettorale della Lega in Toscana"Se diamo fiato e possibilità a coloro che sono sommersi oggi dalle cartelle esattoriali – ha proseguito– forse non uccidiamo l'impresa e l'attività economica e questa può continuare a sopravvivere e a contribuire all'economia. Penso che se prevale il buon senso, che sempre abbiamo messo in base a un principio di realtà, continuiamo nel cammino che abbiamo fatto in questi primi tre anni", ha continuato Giorgetti. "Ricordo che la riduzione del cuneo fiscale per i redditi più bassi ha già messo sul piatto circa 20 mld, cosa di cui parlavano sempre gli altri e noi l'abbiamo concretamente fatto. Naturalmente se non ci fosse la guerra e le spese per la difesa... su cui forse sarebbe il caso di aprire un capitolo, perché è difficile in qualche modo capire e comprendere, io non lo ho capito e per me è difficile spiegare, perché l'Ue considera come spese ammissibili per derogare dal Patto di stabilità le spese per gli armamenti mentre non sono derogabili spese di tipo sociale"."Nel momento in cui si fa uno sforzo di sistema è giusto che tutti facciano una parte di questo sforzo e chi ha la possibilità di farlo di più lo faccia di più – ha ribadito ilin merito a unin vista della Manovra –, Mi sembra di dire una cosa abbastanza semplice e non creare scandalo per nessuno, però vedremo se questo elementare ragionamento farà strada. Credo che sicuramente ha fatto strada del sentimento comune perché se chiedete in giro a chiunque in questa sala, ma non so magari anche quelli che stanno fuori, diranno tutti la stessa cosa. Quindi non vogliamo perseguitare nessuno, ma chiedere a tutti di fare quello che possono fare e che si possono permettere di fare"."Le banche – ha detto– devono tornare a fare le banche, ma molto semplicemente perché la banca nasce per prendere i risparmi, i depositi e prestarli all'economia vera, l'economia reale e nella misura in cui fa questa attività fa anche un'attività meritoria, utile, indispensabile per l'economia. Il problema è che oggi tante banche, non dico tutte, ma tante banche, fanno enormi profitti non facendo questo tipo di attività, ma semplicemente gestendo, tra virgolette, la ricchezza con l'attività quasi passiva, non attiva, non pro attiva per l'economia, applicando commissioni di cui la gente non ha neanche tanta contezza, e quindi facendo questo, qualcuno dice extra profitti, io dico mega profitti – per carità bravissimi loro – però a me come ministro dell'Economia interessa che le banche tornino a fare le banche. Oggi tra l'altro molti prestiti vengono erogati semplicemente se esiste la garanzia dello Stato, cioè lo Stato deve mettere la garanzia dell'80% del prezzo che viene dato, quindi allora capite bene che fare la banca non assumendosi i rischi e, diciamo quando c'è da prendere gli interessi attivi se li prendono loro, quando c'è la perdita se la deve prendere lo Stato. Anche per questo, che senza nessun tipo di polemica, ma dicendo cose di ragionevolezza, noi abbiamo posto il tema di un corretto rapporto tra lo Stato, le banche e il modo con cui anche loro contribuiscono alla cassa comune. Fanno parte di un sistema in cui talvolta beneficiano dei risultati del governo come il miglioramento del rating miglioramento che vuol dire che loro pagano meno gli interessi per i capitali che si procurano".