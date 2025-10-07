New York: andamento rialzista per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue"
, con un rialzo del 3,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che IBM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,62%, rispetto a +0,78% dell'indice americano
).
Lo status tecnico dell'azienda di Armonk
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 301,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 294,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 308,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)