New York: andamento rialzista per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue", con un rialzo del 3,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che IBM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,62%, rispetto a +0,78% dell'indice americano).


Lo status tecnico dell'azienda di Armonk è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 301,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 294,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 308,5.

