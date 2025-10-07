Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: in bella mostra Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Advanced Micro Devices
Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,69%.
