New York: KLA-Tencor in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia tecnologica americana
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di KLA-Tencor
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.127,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.073,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.181,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)