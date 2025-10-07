Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: KLA-Tencor in forte calo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia tecnologica americana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,09%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di KLA-Tencor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.127,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.073,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.181,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
