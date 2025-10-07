New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence
, che sta segnando un calo del 2,75%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,16%, rispetto a +1,73% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di MicroStrategy Incorporated
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 356,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 345,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 367,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)