Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence, che sta segnando un calo del 2,75%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,16%, rispetto a +1,73% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di MicroStrategy Incorporated rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 356,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 345,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 367,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```