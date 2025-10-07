Parigi: andamento sostenuto per Kering

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale del lusso
, che lievita dell'1,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del colosso del lusso
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 300,9 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 295,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 306,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)