Parigi: scambi negativi per Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso
, che tratta con una perdita del 2,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Kering
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 266,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 272,7. Il peggioramento del colosso del lusso
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 264,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)