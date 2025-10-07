Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler

azienda nota per i piumini

Moncler

FTSE MIB

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51,72 Euro con primo supporto visto a 50,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 49,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)