Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Moncler
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda nota per i piumini, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

Il movimento di Moncler, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 51,72 Euro con primo supporto visto a 50,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 49,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```