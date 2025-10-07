Progetto pilota di BASF e Porsche per produrre volanti con materiale riciclato da veicoli a fine vita

Porsche

BASF

(Teleborsa) -, in collaborazione con il partner tecnologico BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, hanno completato con successo unIl programma dimostra laprovenienti dai residui di frantumazione automobilistica (ASR) insieme a materie prime rinnovabili. Questa miscela di residui di plastica, pellicola, vernice e schiuma è così complessa che. Il progetto pilota dimostra che questi rifiuti automobilistici possono essere, un particolare tipo di riciclo chimico, e reinseriti nel ciclo.Un risultato che permette di avere disponibilità di nuove fonti di materie plastiche e applicazioni per il riciclo chimico nei componenti.L'obiettivo finale è quello di. Nell'ambito del progetto, il materiale riciclato chimicamente è stato utilizzato nel processo di produzione dei volanti."Progetti pilota come questi ci consentono di valutare come possiamocome ambito di sostenibilità in Porsche e come possiamo ancorare il riciclo chimico nella nostra strategia a lungo termine", afferma Robert Kallenberg, Responsabile della Sostenibilità di Porsche. "Stiamo testando nuove tecnologie di riciclo con i nostri partner diretti per aumentare le quote di materiale riciclato, accedere a fonti di riciclo precedentemente inutilizzabili e valutare nuovi processi per i flussi di rifiuti attualmente termovalorizzati".In questo progetto, un flusso di rifiuti combinato composto esclusivamente da rifiuti automobilistici e biomassa è stato riciclato per la prima volta in un. La materia prima riciclata risultante, il cosiddetto gas di sintesi e i suoi derivati, ha sostituito le materie prime fossili nella catena del valore integrata di BASF. All'interno della sua rete produttiva, BASF produce quindi la formulazione poliuretanica necessaria per la produzione del volante utilizzando un approccio basato sul bilancio di massa.L'innovazione del riciclaggio sfrutta la moderna tecnologia di gassificazione di BEST per convertire i rifiuti di plastica e altri residui in gas di sintesi ad alte temperature.