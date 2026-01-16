Milano 11:29
45.731 -0,26%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 11:29
10.246 +0,07%
Francoforte 11:29
25.326 -0,10%

Francoforte: performance negativa per Basf

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica, che mostra un decremento dell'1,92%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il leader mondiale nel settore chimico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
