Francoforte: performance negativa per Basf

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica
, che mostra un decremento dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il leader mondiale nel settore chimico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)