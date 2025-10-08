Amazon lancia distributori automatici di farmaci presso le cliniche One Medical di Los Angeles

Amazon.com

(Teleborsa) - Amazon Pharmacy () ha annunciato il lancio dei, un servizio innovativo che consente ai pazienti di ritirare le prescrizioni entro pochi minuti dalla visita medica. A partire da dicembre 2025, i chioschi saranno disponibili presso alcuninell'area metropolitana diSeguirà l'espansione dei chioschi Amazon Pharmacy in altri studi One Medical e in altre sedi.Ogni anno negli Stati Uniti, evidenzia la società,, un problema aggravato dalle diffuse difficoltà di accesso alle farmacie. Un quartiere su quattro è considerato un deserto di farmacie, lasciando milioni di persone senza un comodo accesso ai farmaci. Anche quando i pazienti si recano in farmacia, solo la metà afferma che le loro prescrizioni vengono evase rapidamente, secondo J.D. Power. Queste barriere si sommano a ritardi nei trattamenti, dosi saltate e costi sanitari evitabili.I chioschi Amazon Pharmacy, offrendo lo stesso servizio clinico affidabile che si aspetterebbero allo sportello di una farmacia, ma alle condizioni del paziente eI pazienti che hanno ricevuto le loro prescrizioni da Amazon Pharmacy possono scegliere di ritirarle presso il chiosco interno al momento dell'ordine tramite l'app Amazon. Dopo aver effettuato l'ordine, i farmaci sono pronti per il ritiro in pochi minuti, senza dover recarsi in farmacia. Per ulteriore supporto, i pazienti possonotramite una videochiamata o una consulenza telefonica sicura.