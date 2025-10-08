Amazon lancia distributori automatici di farmaci presso le cliniche One Medical di Los Angeles

(Teleborsa) - Amazon Pharmacy (Amazon.com
) ha annunciato il lancio dei chioschi Amazon Pharmacy
, un servizio innovativo che consente ai pazienti di ritirare le prescrizioni entro pochi minuti dalla visita medica. A partire da dicembre 2025, i chioschi saranno disponibili presso alcuni studi One Medical
nell'area metropolitana di Los Angeles
.
Seguirà l'espansione dei chioschi Amazon Pharmacy in altri studi One Medical e in altre sedi.
Ogni anno negli Stati Uniti, evidenzia la società, quasi un terzo delle prescrizioni non viene mai ritirato
, un problema aggravato dalle diffuse difficoltà di accesso alle farmacie. Un quartiere su quattro è considerato un deserto di farmacie, lasciando milioni di persone senza un comodo accesso ai farmaci. Anche quando i pazienti si recano in farmacia, solo la metà afferma che le loro prescrizioni vengono evase rapidamente, secondo J.D. Power. Queste barriere si sommano a ritardi nei trattamenti, dosi saltate e costi sanitari evitabili.
I chioschi Amazon Pharmacy portano il farmacista dal paziente
, offrendo lo stesso servizio clinico affidabile che si aspetterebbero allo sportello di una farmacia, ma alle condizioni del paziente e senza tempi di attesa
.
I pazienti che hanno ricevuto le loro prescrizioni da Amazon Pharmacy possono scegliere di ritirarle presso il chiosco interno al momento dell'ordine tramite l'app Amazon. Dopo aver effettuato l'ordine, i farmaci sono pronti per il ritiro in pochi minuti, senza dover recarsi in farmacia. Per ulteriore supporto, i pazienti possono contattare un farmacista autorizzato da Amazon Pharmacy
tramite una videochiamata o una consulenza telefonica sicura.