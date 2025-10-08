Milano 13:39
Amazon lancia distributori automatici di farmaci presso le cliniche One Medical di Los Angeles

Finanza, Salute e benessere
(Teleborsa) - Amazon Pharmacy (Amazon.com) ha annunciato il lancio dei chioschi Amazon Pharmacy, un servizio innovativo che consente ai pazienti di ritirare le prescrizioni entro pochi minuti dalla visita medica. A partire da dicembre 2025, i chioschi saranno disponibili presso alcuni studi One Medical nell'area metropolitana di Los Angeles.

Seguirà l'espansione dei chioschi Amazon Pharmacy in altri studi One Medical e in altre sedi.

Ogni anno negli Stati Uniti, evidenzia la società, quasi un terzo delle prescrizioni non viene mai ritirato, un problema aggravato dalle diffuse difficoltà di accesso alle farmacie. Un quartiere su quattro è considerato un deserto di farmacie, lasciando milioni di persone senza un comodo accesso ai farmaci. Anche quando i pazienti si recano in farmacia, solo la metà afferma che le loro prescrizioni vengono evase rapidamente, secondo J.D. Power. Queste barriere si sommano a ritardi nei trattamenti, dosi saltate e costi sanitari evitabili.

I chioschi Amazon Pharmacy portano il farmacista dal paziente, offrendo lo stesso servizio clinico affidabile che si aspetterebbero allo sportello di una farmacia, ma alle condizioni del paziente e senza tempi di attesa.

I pazienti che hanno ricevuto le loro prescrizioni da Amazon Pharmacy possono scegliere di ritirarle presso il chiosco interno al momento dell'ordine tramite l'app Amazon. Dopo aver effettuato l'ordine, i farmaci sono pronti per il ritiro in pochi minuti, senza dover recarsi in farmacia. Per ulteriore supporto, i pazienti possono contattare un farmacista autorizzato da Amazon Pharmacy tramite una videochiamata o una consulenza telefonica sicura.


