Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio
, con una variazione percentuale del 3,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ArcelorMittal
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ArcelorMittal
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di ArcelorMittal
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,59 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)