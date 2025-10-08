Auto, settore in rosso dopo proposta nuovi dazi sull'acciaio dell'Unione Europea

BMW

(Teleborsa) - Le azioni delle principalimercoledì, a causa del timore che i recenti sforzi dell'Unione Europea perpossano minacciare il settore automobilistico della regione.La Commissione Europea ha annunciato martedì che prevede di, cercando di offrire una "protezione forte e permanente" all'industria siderurgica della regione.La proposta prevede una limitazione dei volumi di importazione esenti da dazi, con unarispetto alle quote per l'acciaio del 2024, ilsu eventuali importazioni in eccesso e rafforzare laintroducendo l'obbligo di "Melt and Pour" per prevenire l'elusione.In risposta all'annuncio dell'UE, l'(ACEA) ha affermato che la propostale case automobilistiche con maggiori costi di produzione e amministrativi., direttore generale di ACEA, ha affermato che le case automobilistiche europeedirettamente dall'UE e sono "che un'efficace prosecuzione della salvaguardia avrà sui prezzi di mercato europei". Ha aggiunto che l'associazione non contesta "la necessità di un certo livello di protezione per un settore delle materie prime come l'acciaio", ma ritiene che "i parametri proposti dalla Commissione siano eccessivi nel delimitare il mercato europeo". De Vries ha invece chiesto "un migliore equilibrio tra le esigenze provenienti dai produttori e dagli utilizzatori europei di acciaio in questa misura".Le misure previste dalla Commissione. L'indice europeoprosegue in flessione la seduta odierna (-0,3%) causando perdite a livello regionale. Giù la tedesca, in rosso di oltre in 6%, che peraltro ha emesso un nuovo profit warning martedì, citando la lenta crescita in Cina e il continuo impatto dei dazi sulle importazioni statunitensi. Negative anche connazionali, con cali intorno al 2%. Sulla stessa linea la francese. In frazionale ribasso Stellantis quotata a, in leggero rialzo invece Stellantis quotata a