Auto, settore in rosso dopo proposta nuovi dazi sull'acciaio dell'Unione Europea

(Teleborsa) - Le azioni delle principali case automobilistiche europee sono scese
mercoledì, a causa del timore che i recenti sforzi dell'Unione Europea per proteggere il mercato interno dell'acciaio
possano minacciare il settore automobilistico della regione.
La Commissione Europea ha annunciato martedì che prevede di aumentare i dazi sull'acciaio e di ridurre drasticamente le quote di importazione
, cercando di offrire una "protezione forte e permanente" all'industria siderurgica della regione.
La proposta prevede una limitazione dei volumi di importazione esenti da dazi a 18,3 milioni di tonnellate all'anno
, con una riduzione del 47%
rispetto alle quote per l'acciaio del 2024, il raddoppio dei dazi al 50%
su eventuali importazioni in eccesso e rafforzare la tracciabilità dei mercati siderurgici
introducendo l'obbligo di "Melt and Pour" per prevenire l'elusione.
In risposta all'annuncio dell'UE, l'Associazione europea dei costruttori di automobili
(ACEA) ha affermato che la proposta va troppo oltre e minaccia
le case automobilistiche con maggiori costi di produzione e amministrativi.Sigrid de Vries
, direttore generale di ACEA, ha affermato che le case automobilistiche europee acquistano circa il 90% dei loro acciaio
direttamente dall'UE e sono "molto preoccupate per l'impatto inflazionistico
che un'efficace prosecuzione della salvaguardia avrà sui prezzi di mercato europei". Ha aggiunto che l'associazione non contesta "la necessità di un certo livello di protezione per un settore delle materie prime come l'acciaio", ma ritiene che "i parametri proposti dalla Commissione siano eccessivi nel delimitare il mercato europeo". De Vries ha invece chiesto "un migliore equilibrio tra le esigenze provenienti dai produttori e dagli utilizzatori europei di acciaio in questa misura".
Le misure previste dalla Commissione non hanno incontrato il favore dell'industria automobilistica europea
. L'indice europeo Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts
prosegue in flessione la seduta odierna (-0,3%) causando perdite a livello regionale. Giù la tedesca BMW
, in rosso di oltre in 6%, che peraltro ha emesso un nuovo profit warning martedì, citando la lenta crescita in Cina e il continuo impatto dei dazi sulle importazioni statunitensi. Negative anche connazionali Mercedes-Benz
, Porsche
e Volkswagen
, con cali intorno al 2%. Sulla stessa linea la francese Renault
. In frazionale ribasso Stellantis quotata a Milano
, in leggero rialzo invece Stellantis quotata a New York
.