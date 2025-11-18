Francoforte: andamento negativo per BMW

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di auto di Monaco
, che presenta una flessione del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che BMW
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,91%, rispetto a -2,75% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa d'auto bavarese
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 85,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,87. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 84,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)