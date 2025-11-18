Milano 13:21
Francoforte: andamento negativo per BMW

Francoforte: andamento negativo per BMW
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di auto di Monaco, che presenta una flessione del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che BMW mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,91%, rispetto a -2,75% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della casa d'auto bavarese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 85,97 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,87. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 84,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
