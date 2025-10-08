Milano 8-ott
0 0,00%
Nasdaq 8-ott
25.137 +1,19%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 8-ott
9.549 +0,69%
Francoforte 8-ott
24.597 +0,87%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.136,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,19%, terminando la sessione a 25.136,62 punti.
Condividi
```