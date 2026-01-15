Milano 16:57
45.878 +0,50%
Nasdaq 16:57
25.703 +0,93%
Dow Jones 16:57
49.448 +0,61%
Londra 16:57
10.243 +0,58%
Francoforte 16:57
25.349 +0,25%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,18%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 25.767,3 punti

In breve, Finanza
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dell'1,18%, a quota 25.767,3 in apertura.
