Milano 16:19
45.286 +0,76%
Nasdaq 16:19
25.367 +0,46%
Dow Jones 16:19
48.028 -0,07%
Londra 16:19
9.966 +0,35%
Francoforte 16:19
24.487 -0,01%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,09%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 25.524,27 punti

Finanza
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dell'1,09%, a quota 25.524,27 in apertura.
